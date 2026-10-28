“Her bir yurttaşımız onuruyla yaşayacak, hizmetleri hakkıyla alacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) desteklediği Beyarmudu Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Ahmet Zort ve CTP’nin Belediye Meclis üyesi adayları düzenlenen etkinlikle halka buluştu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Bölge halkının kalabalık katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sıla Usar İncirli büyük ilgi ile karşılandı. İncirli, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Bu seçim Beyarmudu’nda bitmiştir. Aralık'tan sonra bu memleketin umudu CTP kuracağı hükümettedir. CTP dürüst yönetimle, güçlü hizmetlerle memleketi geleceğe taşıyacak” dedi.

İncirli: Biz çocuklarımız için bu memlekete sahip çıkacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmasına “Bu memleket bizimdir. Biz çocuklarımız için bu memlekete sahip çıkacağız. Hiç kimseyi ayırmadan herkese en güçlü hizmetleri sunmak için bu hükümeti kuracağız” sözleriyle başladı. Artık değişimin başladığını dile getiren İncirli, 6 Aralık’ın tarihi bir gün olacağını söyledi. İncirli, “Bu memleketin bütün kurumlarını tek tek ayağa kaldıracağız. İnsana saygı bizim için her şeydir ve bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımız onuruyla yaşayacak, bu hizmetleri de hakkıyla alacak” şeklinde konuştu.

Halka ‘aydınlık geleceğe hep beraber yürüyelim’ çağrısında bulunan İncirli, Yeni Dönem’e kardeşlik, sevgi, dostluk ile birlikte başlayacaklarını belirtti ve en çok ihtiyacı olanların yanında olacak politikaları hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

“Birinci önceliğimiz devletin kurumsal yapısını güçlendirmek”

İncirli, kaynakların üretken ekonomi için kullanılacağını da ifade ederek “Üretimin devam edebilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki ürettikçe ayakta dururuz. İnsanlarımız çalıştıkça alım gücü erisin istemiyoruz. Ayın sonunu nasıl getirecekler diye düşünsünler istemiyoruz. O yüzden birinci önceliğimiz devletin kurumsal yapısını güçlendirmek, insanlarımıza sağlıkta, eğitimde güçlü hizmetler vermek” dedi.

“CTP dürüst yönetimle, güçlü hizmetlerle memleketi geleceğe taşıyacak”

Konuşmasının sonunda Ahmet Zort’a ve belediye meclis üyesi adaylarına inanç belirten ve başarılar dileyen İncirli, “Bu ekip harika işler yapacak. Bu seçim Beyarmudu’nda bitmiştir. Bu değişim Beyarmudu’nda yaşanmıştır. Aralık'tan sonra bu memleketin umudu CTP kuracağı hükümettedir. CTP dürüst yönetimle, güçlü hizmetlerle memleketi geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Zort: Bizim için eşittir ve herkese eşit hizmet götüreceğiz

Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Ahmet Zort da konuşmasında, “Biz bu yola bağımsız olarak çıktık. Halk bizi göreve getirirse bağımsız bir şekilde hizmet edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Bölgeye hizmet etmek için yola çıktığını belirten Zort, “Bizim tek bağlılığımız hizmet anlayışımızdır. Kim hangi görüşe sahip olursa olsun bu bölgenin her insanı bizim için eşittir ve herkese eşit hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Soyer: İnsana saygıyı temel alan bir yerel yönetim en büyük hizmeti getirecektir

Ekinlikte konuşan KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ise mevcut yönetimin liyakatsiz işleriyle ülkede büyük bir çürüme yarattığını belirterek “Halk bu hesabı sandıkta soracak” dedi. Soyer ayrıca Ahmet Zort’a destek belirterek “Hep beraber yanında olacağız. İnsana saygıyı temel alan bir yerel yönetim en büyük hizmeti getirecektir. Beyarmudu Belediyesi kapsamında bulunan köylerin de hizmete ihtiyacı var” şeklinde konuştu.