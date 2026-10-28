“Üretenin önünü açacak politikalar için çalıştık”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Gazimağusa Milletvekili adayı Tacan Reynar ile birlikte Arden Gıda Ltd.’yi ziyaret etti. Çeler, yerli üretimi güçlendirmek, ihracatın önündeki engelleri kaldırmak ve adil bir ekonomik düzen oluşturmak için TDP’nin çalıştığını ve çözüm üretmeye hazır olduğunu vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Gazimağusa Milletvekili adayı Tacan Reynar ile birlikte Arden Gıda Ltd. yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede hellim üretimi ve ihracatı, Yeşil Hat Ticareti, vergide adalet, kayıt dışı ekonomi ve yerli işletmelerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Çeler, TDP’nin ekonomik sorunlara yönelik çalışmalarını tamamlamak ve uygulanabilir politikalar geliştirmek için yoğun çaba ortaya koyduğunu belirterek, üreticinin ve ihracatçının önünü açacak, işletmeleri güçlendirecek adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vergi adaletinin sağlanması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi ve işletmelerin üzerindeki haksız yüklerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Çeler, hellim ihracatı ve Yeşil Hat Ticareti’nin geliştirilmesinin ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çeler, TDP’nin hedefinin üreteni destekleyen, yatırımcıya güven veren, şeffaf ve öngörülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Ziyarette Arden Gıda Ltd. adına Müdür Mustafa Ahmetraşit, Genel Müdür Gizem Ahmetraşit, İç Piyasa Müdürü Hüseyin Bürüncük, İhracat Müdürü Ali Civisilli, Bölge Müdürü Tuncay Salioğlu, Muhasebe Şefi Huriye Mavigözlü ve İhracat Uzmanı Yusuf Osman Vardı hazır bulundu.