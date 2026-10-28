Kendini polis olarak tanıttı: 462 bin TL temin etti
Mağusa’da bir döviz bürosuna kendini polis olarak tanıtarak, sahtekarlıkla toplam 462 bin 680 TL para temin eden kişi tutuklandı.
Mağusa’da bir döviz bürosuna kendini polis olarak tanıtarak, sahtekarlıkla toplam 462 bin 680 TL para temin eden kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 ve 27 Ekim’de dolandırmak kastıyla polis mensubu olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtıp, borcunu daha sonra ödeyeceğini beyan eden E.K.(E-35), olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tespit edilerek tutuklandı.
Lefkoşa ile Ercan’da uyuşturucu
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Fuar Alanında İ.Ö.(E-19), A.T.(E-21) ve M.G.’nin (E-21), Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli görülmesinin ardından üzerleri arandı.
Yapılan aramada, yaklaşık 0.3 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı.
Narkotik Dedektör Köpeği Pamir, Ercan’da uyuşturucu tespit etti
Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in KKTC’ye giriş yapacak olan D.H.G.’ye (E-28) tepki vermesi sonucu şahsın üzeri ve eşyaları aradı.
Yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. D.H.G tutuklandı.
Güzelyurt’ta 300 gram ağırlığında maraş otu bulundu
Güzelyurt Manisa Bulvarı’nda gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, araçta yolcu olarak bulunan S.Z.’nin (E-27) tasarrufunda ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 300 gram ağırlığında maraş otu bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahsa, gümrük memurları tarafından idari para cezası yazılarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Çek sahteleyen, sahtekarlıkla para temin eden E.Y. ile polisten saklanmasına yardım eden C.A. tutuklandı
Lefkoşa’da, çek sahteleyen ve kendisini emlakçı olarak tanıtarak sahtekarlıkla para temin eden E.Y. (E-46) ile E.Y.’nin polis tarafından arandığını bildiği halde saklanmasına yardımcı olan C.A.(E-36) tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, E.Y., mayıs ayında satın alacağı araca karşılık araç sahibi adına yazılı olmayan 480 bin TL değerinde çekin arkasını sahteledi. Çeki araç sahibine ciro eden E.Y., böylece sahtekarlıkla para temin etti.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında C.A.’nın, zanlı olarak polis tarafından arandığını bildiği halde E.Y.’ye araç ve saklanacak yer sağlayarak tutuklanmasını engellediği ve cezadan kurtulmasına yardım ettiği de tespit edildi.
E.Y.’nin ayrıca, 10 Ekim’de Gönyeli’de, dolandırmak amacıyla emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtarak, bir şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunduğu ve bu şahıstan bin 200 İngiliz Sterlini nakit para temin ettiği tespit edildi.
Olayların, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, E.Y. ve C.A. tespit edilerek tutuklandı.