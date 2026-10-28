Kendini polis olarak tanıttı: 462 bin TL temin etti

Mağusa’da bir döviz bürosuna kendini polis olarak tanıtarak, sahtekarlıkla toplam 462 bin 680 TL para temin eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 ve 27 Ekim’de dolandırmak kastıyla polis mensubu olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtıp, borcunu daha sonra ödeyeceğini beyan eden E.K.(E-35), olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa ile Ercan’da uyuşturucu

Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu tespit edilmesi sonucunda 4 kişi tutuklandı. Güzelyurt’ta ise ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş maraş otu bulunduran 1 kişiye idari para cezası kesildi.