Hayatını kaybeden Aysel Alihan için 2004 yılından bu yana mimar olarak görev yaptığı Gazimağusa Belediyesi’nde (GMB) veda töreni düzenlendi.

GMB’den verilen bilgiye göre, törende sırasıyla GMB Başkanı Süleyman Uluçay ile Alihan’ın birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları Ali Sarıyel ve Naci Taşeli konuşma yaptı.

Uluçay: Üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdi

GMB Başkanı Süleyman Uluçay, Alihan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Uluçay, birlikte çalıştıkları son dört yılda Suriçi’nde görev yapan Alihan’ın, üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Kaybın geride kalanlar için büyük bir acı olduğunu vurgulayan Uluçay, bu zor süreçte ailesine destek olmanın önemine değindi. Hayatı anlamlı yaşamanın, insanın kendisine ve çevresine katkı sunmasının değerini ifade eden Uluçay, Alihan’a rahmet diledi.

Sarıyel: Sevdiği kenti ve ülkesi için de mücadele etti

Uluçay’ın ardından söz alan Ali Sarıyel, Alihan’ın mücadeleci kişiliğine, kentine ve ülkesine duyduğu sevgiye dikkat çekti. Alihan’ın hastalığıyla mücadele ederken sevdiği kenti ve ülkesi için de mücadelesini sürdürdüğünü belirten Sarıyel, onu dünyayı değiştirmek isteyen bir insan olarak anımsadığını ifade etti. Sarıyel, çalışma arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Taşeli: Yaşamı boyunca birçok başarılı çalışmaya imza attı

Naci Taşeli ise Alihan’ın görev yaşamı boyunca birçok başarılı çalışmaya imza attığını belirterek kentteki sokakların isimlendirilmesine sunduğu katkıyı anlattı. Gazimağusa’da ismi bulunmadığı belirlenen 300 sokağa bilgi birikimiyle Alihan’ın isim verdiğini aktaran Taşeli, Aysel Alihan’ı bu sokakların “isim anası” olarak nitelendirdi.

Törende, Alihan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.