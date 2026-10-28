İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 68'e çıktı, üç günlük yas ilan edildi

İspanya'da Madrid - Sevilla arasındaki hızlı tren hattının Toledo kentine yakın geçişinde iki tren çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği Castilla-La Mancha bölge yönetimi kazada 68 kişinin öldüğünü açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, kaza mahallinin yakınında kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.

"Bugün tüm İspanya yas tutuyor" diyen başbakan, ülkede üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

İlgili bakanların kazanın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Sanchez, herhangi bir ihmal varsa bunun ortaya çıkacağını ve güvenlik sistemindeki zayıflıkların giderileceğini söyledi.

Aynı güzergâhta ocak ayında meydana gelen kazada 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölge yönetimi lideri Emiliano García-Page, "Vagonların diplerine henüz ulaşamadığımız için, daha fazla cesedin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

Trenlerden birinde 146, diğerinde ise 397 yolcu vardı.

Yaklaşık 80 kişi hastanelere kaldırıldı. 15 kişinin ağır yaralı olduğu ifade edildi.

İspanya medyasındaki hükümet kaynaklı haberlere göre, yetkililer kazaya sinyalizasyon bağlantılı insan hatasının neden olduğuna inanıyor.

Iryo isimli trenyolu şirketi, trenlerine "henüz bilinmeyen nedenlerle" bir Renfe treninin "arkadan çarptığını" açıkladı.

Iryo, kazanın nedenini "açıklığa kavuşturmak" için Renfe yöneticileriyle birlikte çalıştığını duyurdu.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de basın toplantısında kaza için "açıklanabilir değil" ifadesini kullandı.

Puente'nin verdiği bilgilere göre, bir bilgisayar arızası, çarpışan iki trenin de bulunduğu altı hareket halindeki trenin durmasına yol açtı.

"Sistem arızası durumunda kontrol merkezi devreye girer" diyen Puente, trenlerin yeniden hareket etmesine izin verme kararının da kontrol merkezi tarafından, herhangi bir hız kısıtlaması olmaksızın alındığını belirtti.

Puente, bu karar için "açıklamak mümkün değil" dedi.

Söz konusu karar, Renfe'ye ait trenin, raylar üzerinde daha ileride durmakta olan Iryo trenine çarpmasıyla sonuçlandı.

'Çığlıklar duydum, korkunçtu'

Yerel saatle sabah saat 09.00'a doğru yaşanan kazadan en az beş vagon raylardan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, üç helikopter ve iki mobil yoğun bakım ünitesi sevk edildi.

Trenlerden birinde yolculuk eden Eduarda adındaki 17 yaşındaki bir genç kız, yayın kuruluşu Cadena Ser'e trenlerin altında ölü insanlar gördüğünü anlattı.

"Pek çok insan dışarı çıkamadı. Çığlıklar duydum. Korkunçtu" dedi.

"Bir felaketti. İnsanların panik içinde çığlık attıklarını duyabiliyordum" şeklinde konuştu.