Çeler: “Kaybedilen hakları iade edeceğiz, usulsüzlüklerin hesabını soracağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 2010 Göç Yasası nedeniyle çalışanlar arasında ortaya çıkan eşitsizliklerin giderilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “Bunları hayata geçirmek TDP’nin en büyük görevlerinden biri olacaktır. Bunun sözünü ve garantisini vermekten çekinmiyorum.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, milletvekili adayları Erman Yaylalı, Duygu Göze Ergöknil, Güneş Kozal, Bayram Dem, Cemal Sunar, Hakan Üredi, Şifa Çika ve Ahmet Denizer ile birlikte Bir-Sen’i ziyaret etti.

Heyeti, Bir-Sen Başkanı Nihan Arifoğlu Güneyli ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette çalışanların kaybedilen haklarının iadesi, ekonomik sorunların çözümü ve kamu kaynaklarının denetimi konuları ele alındı.

Çeler: Çekinmeden, korkmadan denetim yapacağız

Çeler, 2010 Göç Yasası gündeme geldiğinde Meclis’te 13,5 saat konuşma yaptıklarını anımsatarak, barem kayıplarına ilişkin sendikal talepleri Meclis’e taşıdıklarını söyledi.

Çalışanlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için çalışacaklarını belirten Çeler, prim sisteminin yeniden hayata geçirilmesi, mevcut yasanın gözden geçirilmesi ve çalışanların kaybettikleri hakların iade edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

TDP’nin hayatı ucuzlatmaya, üretimi artırmaya, yerel iş gücünü desteklemeye ve adil bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik politikalar üzerinde çalışacağını belirten Çeler, mevcut teşvik ve vergi muafiyetlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu gelirlerinin artırılmasının önemine de işaret eden Çeler, ekonomik sorunların çözümüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu yönetiminde liyakat, şeffaflık ve denetimin esas alınacağını dile getiren Çeler, geçmişte yaşanan usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Trafik kameralarıyla ilgili süreçte yaklaşık 600 milyon liralık kayıptan söz edildiğini belirten Çeler, “Denetim bizim işimizdir. Çekinmeden, korkmadan denetim yapacağız.” dedi.

TDP’nin 50 yıllık siyasi geleneğine işaret eden Çeler, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ülke geneline taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini ifade eden Çeler, liyakatli kadrolar ve kararlı bir mücadeleyle sorunların aşılabileceğini kaydetti.

Çeler, hazırladıkları politikaları hayata geçirebilmeleri için Meclis’te güçlü şekilde temsil edilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.