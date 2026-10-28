746 araç sürücüsü rapor edildi 23 araç trafikten men edildi

Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, kontrol edilen toplam 3 bin 493 sürücünün 746’sı hakkında yasal işlem başlatıldı. 23 araç ise trafikten men edildi.

Mağusa: 2 araç ise trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri, kumarhaneler, alkollü içki satışı yapılan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 712 araç sürücüsü kontrol edilerek, 406 sürücü rapor edildi.

Sürücülerin, 124’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 63’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 53’ü muayenesiz araç kullanmak, 36’sı elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 18’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 98’i diğer trafik suçlarından rapor edildi. 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne: 41 kişiye yasal işlem başlatıldı

Girne’deki denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri, kumarhaneler, alkollü içki satışı yapılan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 41 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 2 bin 30 araç sürücüsü kontrol edilerek, 237’si rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin, 53’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 5’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 140’ı diğer trafik suçlarından rapor edildi. 20 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt: 103 sürücü rapor edildi

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında eğlence mekanları, bahis ofisleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarrufunda ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 300 gram ağırlığında maraş otu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 751 araç sürücüsü kontrol edilerek, 103 sürücü rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı aracın ışık kurallarına uymamak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi. 1 araç ise trafikten men edildi.