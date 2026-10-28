“Sahte diplomaların asıl bedeli, yükseköğrenime duyulan güvenin sarsılması”

Avukat Aslı Murat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun sahte diploma davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve kararın ardından gazetecilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları değerlendirdi. Murat, sahte diploma meselesinin yalnızca suç işleyenlerin cezalandırılmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, eğitim sistemine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve usulsüzlüklere imkân veren koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat, mahkemenin verdiği kararın yalnızca suç işleyenlere değil, başta eğitim yönetimi olmak üzere tüm topluma önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.

“Eğitimde güveni yeniden kurmak hepimizin sorumluluğudur”

Murat, davada açıklanan kararın önemli yanlarından birinin, mahkemenin suçun yalnızca bireysel sonuçlarına değil, yükseköğrenime ve ülkeye verdiği zarara da dikkat çekmesi olduğunu belirtti.

Emek vererek ve yıllarını eğitime ayırarak diploma alan insanların hak ettikleri değerin sorgulanır hâle gelmesinin, ülkenin gençlerine ve akademik kurumlarına yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu kaydeden Murat, üniversitelerin güvenilirliğinin, diplomaların itibarının ve gençlerin geleceğinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Murat, “Mesele yalnızca suç işleyenlerin cezalandırılması değil, bu usulsüzlüklere imkân veren koşulların ortadan kaldırılması ve etkin denetimin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitimde güvenin yeniden tesis edilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Murat, 6 Aralık ve sonrasında yolsuzluğun ve sahteciliğin hesabının sorulacağını savundu.

“Gazetecilere yönelik şiddet, hepimizin haber alma hakkına saldırıdır”

Murat, açıklamasında sahte diploma davasını başından beri takip eden gazeteci Pınar Barut’a yönelik saldırıya da tepki gösterdi. Mahkeme çıkışında, 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Fatma Ünal Juju’nun yakınları tarafından gazeteci Barut’a yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Murat, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek için görev yaptığını vurguladı.

Gazetecilerin görevlerini yaparken hedef alınmasının, tehdit edilmesinin ve susturulmaya çalışılmasının yalnızca basın özgürlüğüne değil, toplumun gerçekleri öğrenme ve hesap sorma hakkına da zarar verdiğini ifade eden Murat, bu tür bir ortamın oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi için basın emekçilerinin özgürce ve güven içinde çalışabilmesi gerektiğini belirten Murat, saldırının etkin biçimde soruşturulması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi çağrısında bulundu.

Murat, “Pınar Barut’un ve bugün hakarete uğrayan tüm basın emekçilerinin yanındayım” dedi.