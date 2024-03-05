Taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı, şoför yolcuyu darp etti

Girne’de dün sabah, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada, bir taksi şoförü, yolcuyu darp etti.

Polis Basın Bülteni’ne göre B.K. (E-34) ile B.K.’nin kullanımındaki taksi araçta yolu olarak bulunan K.K.(E-39) arasında tartışma çıktı. B.K., K.K.’yi itip yere düşürdükten sonra boğazına ve göğsüne vurarak darp etti ve cep telefonunu kırdı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Misafir olduğu evde aniden rahatsızlanan Balcı, vefat etti

64 yaşındaki Mehmet Ali Balcı Derince’de dün 13.30 sıralarında, misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Gazimağusa ve İskele’de yaşanan hırsızlık soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde 9 Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında meydana gelen bina, dükkân ve ev açma meseleleriyle ilgili soruşturmada, meselelerde zanlı görülen Y.U.(E-32) tutuklandı.

Yapılan sorgulamada ilgili kişinin toplam 27 bin dolar, 15 bin 50 TL nakit parayı; 5 çeyrek altını; muhtelif markalarda toplam 147 paket sigarayı; kimlik kartları ve sürüş ehliyetini çaldığı tespit edildi.

Zahra Sokak kavgasında yeni tutukluluk

Lefkoşa’da 22 Şubat’ta Zahra ve Tanzimat Sokak'ta yaşanan kavgayla ilgili soruşturmada aranan M.A.H.(E-29) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.