Darp ettikleri şahsın kaburga kemiklerinin kırılmasına neden olmuşlardı

"Takımı lehinde tezahürat yaptığı" gerekçesiyle darp edildi

“2024’te bu zihniyetten kurtulmak tarihsel bir görev”

Bilimsel araştırmalar da, bizim tespitlerimizi teyit ediyor