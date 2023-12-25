"Takımı lehinde tezahürat yaptığı" gerekçesiyle darp edildi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Mağusa’da, iki taraftar grubu arasında yaşanan olaylarda, 26 yaşındaki M.D. “kendi takımı lehinde tezahürat yaptığı” gerekçesiyle 18 yaşındaki B.Y. isimli şahsın başına bira şişesi ile vurdu.
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Mağusa’da, iki taraftar grubu arasında yaşanan olaylarda, 26 yaşındaki M.D. “kendi takımı lehinde tezahürat yaptığı” gerekçesiyle 18 yaşındaki B.Y. isimli şahsın başına bira şişesi ile vurdu.
Olay, Pazar günü saat 16.00 sıralarında Mağusa’da meydana geldi. Başına aldığı bira şişesi darbesiyle ciddi şekilde yaralanan 18 yaşındaki B.Y. hastaneye kaldırıldı.
Polis, M.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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Etiketler : Galatasaray, Fenerbahçe