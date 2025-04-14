Tahran'da "kıyamet gibi" bir deprem riski uyarısı

Tahran'daki Uluslararası Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Natıki, İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) verdiği röportajda, Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde ciddi deprem riski bulunduğunu söyledi.

İran'ın neredeyse tamamının ve hatta İran'a komşu ülkelerin birçoğunun yüksek riskli deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Natıki, "İran, dünyada depremin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Yeni istatistiklere göre İran, depremlerin şiddeti ve sıklığı bakımından dünyada üçüncü sırada yer alıyor." dedi.

Tahran'ın aktif bir fay üzerinde yer aldığından yıkıcı bir deprem riski altında olduğu uyarısında bulunan Natıki, "Son büyük depremin üzerinden yaklaşık 200 yıl geçti ve bu doğal tehdide karşı hazırlıklı olmak ve planlama yapmak her zamankinden daha önemli. Şu anda en büyük endişemiz Tahran depremi. Tahran için gerçek anlamda kıyamet gibi bir deprem. " ifadelerini kullandı.

Natıki, bölgedeki depremler üzerine yapılan bir çalışmaya göre bu bölgede her 158-160 yılda büyüklüğü 7 civarında şiddetli bir deprem meydana geldiğine dikkati çekerek, "Bu zaman dilimini geçmemiz tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor, aslında daha şiddetli bir depremin yaşanma ihtimalinin arttığına işaret ediyor." diye konuştu.

Ülkedeki özellikle yeni yapıların birçoğunun mimari açıdan iyi görünüme sahip olsa da tasarruf açısından temellerinin ve iskeletlerinin depreme dayanıklı inşa edilmediğini tespit ettiklerini söyleyen Natıki, "Bu nedenle yeni inşaatlar geçmişe göre beni daha fazla endişelendiriyor. Çalışmalarım sonucunda elde ettiğim, (muhtemel şiddetli bir depremde) ölen, yaralanan, hasar gören, yıkılan binalar gibi kayıplarla ilgili istatistikleri sunsaydım bu kesinlikle kamuoyunda paniğe yol açardı." dedi.

Natiki, "Durum gerçekten hiç iyi değil. Benim kanaatimce, ne atom bombası, ne savaş, ne de başka konular bizim asıl gündemimiz değildir. İran'ı tehdit eden en önemli tehdit Tahran depremidir. Eğer öngördüğümüz deprem Tahran'da olursa egemenlik yıkılacak, ülkenin birliği ortadan kalkacak çünkü ülke her bakımdan Tahran'a bağımlı. Böyle bir durumda ulusal bir felaketle karşı karşıya kalırız." değerlendirmesinde bulundu.