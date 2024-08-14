Tahlil sonuçlarını açıklayın!

Serap ŞAHİN

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali'nde son 13 günde toplam maliyeti 2 milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldiğini açıkladı.

26 Temmuz günü gerçekleşen 12 bin ton fueloil yakıtın depolara aktarılması ile başladığı iddia edilen arızalar serisinin, düşük kaliteli kötü yakıttan kaynakladığı öne sürüldü.

Sendika, “kötü” olarak nitelediği yakıt gelmeden önceki 7 ayda, benzer arızaların sadece 2 kez yaşandığını aktardı.

Tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuardan tahlil yapılması yönünde talepte bulunan sendika, EL-SEN veya EL-SEN’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesini talep etti.

YENİDÜZEN, KIB-TEK yönetimi ile Enerji Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt Birimi’nden, TPIC isimli şirket tarafından getirtilen yakıtın mevcut tahlil sonuçlarını talep etti, “ret” yanıtı aldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, EL-SEN’in iddialarını “dedikodu” olarak nitelendirdi, “Yakıtın kötü olduğuna dair hangi analizi yaptırdılar ?” sorusunu sordu.

Alınan yakıtın şartnamelerde belirtilen kurallara uygun olarak geldiğini iddia eden Paşa, yakıtı Türkiye’de bulunan Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC)’den alındığını açıkladı. Paşa, gerekli tüm analizlerin de yapıldığını belirterek, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 20 aydır yakıtın geldiğini ve yapılan analizlerde kötü yakıt çıkmadığını söyledi.

“Yapılan analizleri kamuoyuyla paylaşacak mısınız?” sorusu üzerine “EL-SEN paylaşsın. İddiasını kanıtlamak mecburiyetindedir” şeklinde konuşan Paşa, “Belge olmadan memleketi kaosa sürüklemeyelim.” ifadelerini kullandı.

Paşa, söz konusu analiz sonuçlarının kendilerinde ve Akaryakıt Birimi’nde olduğunu belirtti, ancak basınla paylaşmayacağını, Akaryakıt Birimi’nden talep edilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Akaryakıt Birimi Sorumlusu Mehmet Coşkun da söz konusu analizlerin SGS Laboratuarlarında yapıldığını belirtti, yakın dönemde şartnameye uygun olmayan yakıt gelmediğini söyledi.

Coşkun, EL-SEN’in kalitesiz yakıt alımı iddiası ile ilgili teknik bölüme ulaştıklarını belirtti, özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde çok yoğun bir tüketim olmasından kaynaklı geminin yetişemediğini ve “dip ürünlerin” kullanımından kaynaklı sıkıntılar olabileceğini ifade etti.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN):

“Teknecik’te elektrik üretimine kötü yakıt sabotajı”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ihalesiz şekilde getirtilen ve bağımsız kuruluşlarca denetlenmeyip, sonuçları paylaşılmayan yakıt nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali'nde son 13 günde toplam maliyeti 2 Milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldiğini açıkladı

Sendika açıklamasında, "Geçtiğimiz 7 ay boyunca bu tip sadece iki arıza meydana gelmişti" denildi.

Sendika, bu durumu "sabotaj" olarak niteledi.

"KKTC’deki elektrik üretimi için alarm zilleri 13 gündür sürekli çalıyor" denilen açıklamada, "Düşük kaliteli kötü yakıttan kaynakladığı anlaşılan 13 günde birbiri ardına şimdiye kadar hiç olmadığı sıklıkta ve rekor sayıda meydana gelen yakıt pompası ile enjektör arızası tüm elektrik üretiminin büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını da gösteriyor" ifadeleri kullanıldı

Sendika, kurumun kötü yönetilmesinin doğurduğu enerji krizinin, Teknecik’in devre dışı kalmasıyla çok daha ciddi bir noktaya tırmanmasından endişeli.

Sendika açıklamasında ayrıca, çalışanların sağlık sorunları yaşamaya başladığı da vurgulandı.

"Kırılma anı 26 Temmuz"

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre her şeyin 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen 12 bin ton fueloil yakıtın depolara aktarılması ile başladığı belirtildi.

Yakıt alımları ihalesiz yapılmaya başlandığından bu yana, KIB-TEK’e alınan yakıt kalitesi ile ilgili bağımsız laboratuvar sonuçları EL-SEN’in tüm ısrarlarına karşın kamuoyundan gizleniyor.

Çalışanların sağlığı tehlikede

EL-SEN yönetimi, geçtiğimiz hafta Teknecik bakım ve işletme ekiplerinin yakıttaki farklı koku kaynaklı sağlık sorunları, nefes daralması, baş dönmesi, genizde ve ağızda yanma hissi, tat alamama gibi belirtilerin daha ağır sağlık sorunlarına yol açmasından duyulan endişeyi Başbakanlık, KIB-TEK Müdürlüğü, KIB-TEK Yönetim Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı’na resmi bir yazıyla bildirdi.

Sendika yazısında, KIB-TEK yönetiminin başta Çatalköy sakinleri olmak üzere tüm kamuoyunun yoğun tepkisini çeken yoğun duman çıkışına da işaret edilerek hem sağlık hem de çevre sorunları yaşanmasına engel olacak adımların daha fazla gecikmeksizin ivedilikle atması talep edildi.

Bağımsız ve güvenilir denetim talebi

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever imzasıyla 8 Ağustos Perşembe günü yönetime gönderilen resmi yazıda, tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuardan tahlil yapılması ve EL-SEN veya El-Sen’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesi talep edildi.

Sendika yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Yakıt pompalarında meydana gelen arızaların kötü yakıt kaynaklı olduğu değerlendirilmekte olup, daha kesin tespitlerin yapılabilmesi için derhal yakıt tankerlerinden analiz yapılması gerekmektedir. Yakıt pompalarında yapılan ilk değerlendirmelere göre arızaların nedeninin kalitesi standartlardan düşük kötü yakıt olduğu, çalışan makinelerde güç kayıplarının yaşanacağı, mevcut yakıtın makine içerisindeki yağlarının niteliğini da bozma etkisi ile makinelerde daha ağır hasarların yaşanıp kırılmaların oluşma olasılığı yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kalitesi standart altında olan kötü yakıtın kullanılmakta olması nedeniyle makinelerin derhal durdurulup bakım ve temizliklerinin ivedilikle yapılması gerektiği bilgimize getirilmiştir.”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Yakıtın kötü olduğuna dair hangi analizi yaptırdılar mı?”

EL-SEN’in yaptığı açıklamalara yönelik “Hangi belgeye dayanarak böyle iddialarla bulundular” diyen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Yakıtın kötü olduğuna dair hangi analizi yaptırdılar?” sorusunu da sordu.

Alınan yakıtın şartnamelerde belirtilen kurallara uygun olarak ülkeye geldiğini kaydeden Paşa, söz konusu belgeleri EL-SEN yetkililerine sunduğunu söyledi.

Yakıtı Türkiye’de bulunan Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC)’den alındığını açıklayan Paşa, gerekli tüm analizlerin de yapıldığını söyledi. Ülkelerarası yapılan bir anlaşma olduğunu belirten Paşa, 20 aydır yakıtın düzenli olarak ülkeye geldiğini ve yapılan analizlerde bozuk yakıt çıkmadığını ifade etti.

“Yapılan analizleri kamuoyuyla paylaşacak mısınız?” sorusu üzerine “EL-SEN paylaşsın. İddiasını kanıtlamak mecburiyetindedir” şeklinde konuşan Paşa, “Belge olmadan memleketi kaosa sürüklemeyelim.” dedi.

İnsanların bu tarz açıklamalarla tedirgin olduğunu dile getiren Paşa, “Sırf sendika oldukları için istediklerini söyleyecekler mi?” sorusunu sordu.

Paşa, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında bulunan Akaryakıt Birimi’nde tüm belgelerin mevcut olduğunu belirtti.

Akaryakıt Birimi Müdürü Mehmet Coşkun:

“Testler SGS Laboratuarında yapılıyor”

Fueloil yakıt analizleri ile ilgili belgelerin kendilerinde ve aynı zamanda KIBTEK’te de olduğunu belirten Akaryakıt Birimi Müdürü Mehmet Coşkun, gemi üstünden numune alınarak akredite bir kuruluş tarafından Türkiye’de test yapıldığını söyledi. Gemiyle beraber test sonuçlarının da gönderildiğini dile getiren Coşkun, uygunluk durumunda ithal izninin verildiğini ifade etti.

Gemi boşaltılmadan önce tekrar numune alındığını kaydeden Coşkun, alınan numunelerin SGS Laboratuarlarına gönderildiğini ve sonuçların geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yapılan analizlerde kötü yakıt olduğuna dair yakın zaman bir bulguya rastlamadıklarını anlatan Coşkun, “Tarihini hatırlamıyorum ancak şartnameye göre bir iki parametre de geçtiği olmuştu. Sonrasında ceza kesilmişti” dedi.

“Dip ürünler ve periyodik bakım geciktiğinde de sıkıntılar çıkabilir”

EL-SEN’in kalitesiz yakıt alımı iddiası ile ilgili teknik bölüme ulaştıklarını belirten Coşkun, özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde çok yoğun bir tüketim olmasından kaynaklı geminin yetişemediğini ve “dip ürünlerin” kullanımından kaynaklı olabileceğini ifade etti.

Dip ürünlerin fueloil yakıt olduğunu ancak zamanla tankların dibine çöktüğünü belirten Coşkun, dip ürün olmasından kaynaklı kötü sonuçlar çıkmasının ihtimaller arasında olduğunu kaydetti.

Jeneratörlerin tam kapasite çalışmasından dolayı bazen bu gibi sıkıntıların çıkabileceğini belirten Coşkun, “Periyodik bakım geciktiği zaman da bu gibi sıkıntılar çıkabilir.” dedi.