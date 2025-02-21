Tahıl hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri konusunda üreticilere eğitim verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tahıl hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda üreticilere yönelik kapsamlı eğitim programı düzenlendi.

Kuru tarım yapan üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, verim kayıplarının önlenmesi ve modern tarım teknikleri ele alındı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, eğitim, alanında uzman akademisyenler Prof. Dr. Celalettin Gözüaçık ve Dr. Hakan Hekimhan tarafından verildi.

Program kapsamında, 2012 yılından bu yana Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen araştırmaların sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Bilimsel veriler ışığında, tahıl üretiminde verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar, çiftçilerin karşılaştığı yaygın hastalıklar ve zararlılar ile mücadelede kullanılan en güncel teknikler detaylı şekilde anlatıldı.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri

Eğitimde ayrıca, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri önemli bir başlık olarak ele alındı. Değişen iklim koşullarının hastalık ve zararlı popülasyonlarını nasıl artırdığı, bu durumun üretimde yol açtığı riskler ve verim kayıplarının en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Uzmanlar, küresel sıcaklık artışları, düzensiz yağış rejimleri ve aşırı hava olaylarının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayarak, üreticilere sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Programda, çiftçilerin hastalıklar ve zararlılarla mücadelede entegre mücadele yöntemleri, biyolojik ve kimyasal kontrol teknikleri, dayanıklı tohum çeşitlerinin kullanımı ve doğru ilaçlama uygulamaları gibi konularda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Eğitim süresince üreticiler, kendi tarlalarında karşılaştıkları spesifik sorunları uzmanlara yönelterek çözüm önerileri aldı ve tarımda yenilikçi yaklaşımların nasıl uygulanabileceğini öğrendi.

Eğitimin sonunda, anlatılan bilgilerin pratikte nasıl uygulanabileceği tartışıldı. Uzmanlar, çiftçilerin sürdürülebilir ve verimli bir üretim yapabilmesi için bilimsel veriler ışığında hareket etmelerinin önemine vurgu yaparak, modern tarım tekniklerinin benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Bu tür eğitim programlarının, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırarak tarımsal verimi yükselteceği ve ekonomik kayıpları en aza indireceği ifade edilirken, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ilerleyen dönemlerde benzer eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.