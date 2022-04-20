Taciz iddiasıyla tutuklanmıştı, teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B., mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, daha önce de benzer suçtan yargılanıp ceza alan ve günümüzde 4 kadına daha cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayet kaydı bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep ederken, mahkeme bu yönde emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, şikayetçinin zanlıyı eski haberlerden görüp tanıdığını ve şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, yaşananları aktardı. Polis, zanlı A.B.’nin Cinsel Saldırı suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin A. B.’nin (E- 27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının, 2018 yılında, üniversite otobüsünde 23 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ve yargılanarak para cezası aldığı eski haberlere yansımıştı.

“Şikâyetçi, zanlıyı eski haberden görüp tanıdı”

Olayın polisin bilgisine 13 Nisan’da geldiğini ve zanlının tutuklandığını belirten Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve bunun üzerine polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis: “Dört kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayet var”

Meseleyle ilgili zanlının toplamda dört kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayet daha olduğunu belirten Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır olmasının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 1 kefilin 100 bin TL’lik, 1 kefilin 400 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



