Tabipleri Odası'ndan 13 maddelik öneri

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ilettikleri öneri ve dileklerini basın ile de paylaştı. Söz konusu öneri ve dileklerin arasında pandemi ile mücadelenin yanı sıra sağlık alt yapısı ve yasal mevzuatlar konuları da bulunuyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris yaptığı yazılı açıklamada, 13 maddeden oluşan ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yönelik hazırlanan öneri ve dilekleri paylaştı.

“AÇILAN SEKTÖRLERDE SIK PCR TARAMA…”

Buna göre, pandemi mücadelesinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve gerektiğinde sağlıktaki diğer paydaş sivil toplum örgütleri ile ortak ve bilimsel veriler ışığında karar verilmesi, açılan sektörlerde sık PCR tarama testlerinin ve denetimlerin yapılması talep edilirken, toplum bağışıklığı için hızlı aşılama ve sonrasında antikor tarama testlerinin yapılmasının faydalı olacağı görüşü ortaya konuldu.

“HEKİMLER KADROLANMALI”

Birçok hekimin halen sözleşmeli, uzamış mecburi hizmetli statüsünde çalıştığı hatırlatılarak, bu hekimlerin ivedi olarak kadrolanması için Bakanlığın girişim yapması talep edildi. Ayrıca, yasaların günümüz koşulları ve gereksinimler göz önünde bulundurularak güncellenmesi önerilerek, ayrı bir “Hekim Yasası” gerektiği belirtildi.

NÖBET ÜCRETLERİ, YEMEK BEDELLERİ…

Kamu hekimlerinin nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesi, yemek bedellerinin karşılanması, sağlığa bütçeden ayrılan payın artırılması, sağlık hizmetlerinde ve ilaç temininde eksiklik ve güçlüklerin çözülmesi gibi talepler sıralanırken, Oda tarafından başlatılan “Acil Tıp” alanında eğitimlere Bakanlıktan iş birliği ve destek beklentisi belirtildi. Kamu hastanelerinin engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gereksinimi de hatırlatıldı.

“UP-TO- DATE BİLGİ SİSTEMLERİNE DEVLET HASTANESİNDEN ERİŞİM…”

Ayrıca, Oda tarafından başlatılan DAÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesinde olan Up-to- Date bilgi sistemlerine devlet hastanesinden erişim girişimine de Bakanlıktan destek talep edildi, TC-KKTC uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü Kuzey Kıbrıs’ta yapması ve Türkiye’ye giden hekimlerin TC’de SGK sistemine dahil olması istendi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın öneri ve dilekleri: