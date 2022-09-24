Tabipler Odası’nda yeni başkan Dr. Ömer Taşargöl
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Olağan Gelen Kurulu düzenlendi, oda başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu bugün düzenlendi.
Genel Kurula, KTTO üyelerinin yanı sıra; ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova eski Sağlık Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut katılım gösterdi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr.Figen Gülen İnce, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Kemal Kararlı yaptı.
Genel Kurul 55 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Genel Kurul sonuçları şöyle açıklandı:
Yönetim Kurulu:
Dr. Erol Barçın
Dr. Sinem Şığıt İkiz
Dr. Çiğdem Bakkaloğlu
Dr. Leman Havuzsalim
Dr. Faika Deniz
Dr. Ergün Ökçün
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Kamuran Arıkbuka
Dr. Zeynep Taşargöl
Dr. Fatma Deniz
Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Güzin Zekican
Dr. Yonca Morris
Dr. Gülsen Bozkurt
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Figen Gülen İnce
Dr. Minel Özen
Dr. Kayhan Erbilen