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Tabipler Odası’nda yeni başkan Dr. Ömer Taşargöl

Tabipler Odası’nda yeni başkan Dr. Ömer Taşargöl

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Olağan Gelen Kurulu düzenlendi, oda başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu bugün düzenlendi.

Genel Kurula,  KTTO üyelerinin yanı sıra; ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova eski Sağlık Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut katılım gösterdi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr.Figen Gülen İnce, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Kemal Kararlı yaptı.

Genel Kurul 55 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Genel Kurul sonuçları şöyle açıklandı:

 

Yönetim Kurulu:

Dr. Erol Barçın

Dr. Sinem Şığıt İkiz

Dr. Çiğdem Bakkaloğlu

Dr. Leman Havuzsalim

Dr. Faika Deniz

Dr. Ergün Ökçün

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Kamuran Arıkbuka

Dr. Zeynep Taşargöl

Dr. Fatma Deniz

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Dr. Güzin Zekican

Dr. Yonca Morris

Dr. Gülsen Bozkurt

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Figen Gülen İnce

Dr. Minel Özen

Dr. Kayhan Erbilen  

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