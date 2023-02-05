Tabipler Birliği’ne kayıtlı olmadan dolgu-botox işlemi yaptı, tutuklandı

Girne’de dün saat 15.00 sıralarında bir daire içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 42 yaşındaki T.Y.'nin (E) Tabipler Birliği’ne kayıtlı hekim olmadığı halde dolgu, botox ve mezoterapi işlemi yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.