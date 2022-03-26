Sütte alım gücü farkı

Maliye Bakanı Sunat Atun’un alkole yapılan fahiş zammını açıklarken kullandığı ‘süt biradan ucuzdu’ ifadeleri, ‘Alkolün fiyatını artırmak yerine, sütü ucuzlatın’ eleştirilerine neden oldu, gözleri yeniden kısa süre önce artan süt fiyatlarına da çevirdi… Adanın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan ‘süt fiyatı’ araştırması, sütte alım gücü farkını ortaya çıkardı. Güneydeki asgari ücretle 756 litre süt alınabilirken, kuzeyde bu rakam 333 olarak hesaplandı.

Bakan Atun dün yaptığı açıklamada, alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlamasının ‘bira- süt’ karşılaştırılmasına bilinçli bir şekilde çarptırıldığını savunarak, kamuoyunun ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kışkırtıldığını ileri sürerken, süte 2 TL’lik indirim çalışmaları olduğunu da açıkladı.

Derya ULUBATLI

Maliye Bakanı Sunat Atun’un alkole yapılan fahiş zammını açıklarken kullandığı ‘süt biradan ucuz’ ifadeleri, ‘Alkolün fiyatını artırmak yerine, sütü ucuzlatın’ eleştirilerine neden oldu, gözleri yeniden kısa süre önce artan süt fiyatlarına da çevirdi…

Adanın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan ‘süt fiyatı’ araştırması, sütte alım gücü farkını ortaya çıkardı. Güneydeki asgari ücretle 756 litre süt alınabilirken, kuzeyde bu rakam 333 olarak hesaplandı.

Bakan Atun dün yaptığı açıklamada, alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlamasının ‘bira- süt’ karşılaştırılmasına bilinçli bir şekilde çarptırıldığını savunarak, kamuoyunun ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kışkırtıldığını ileri sürerken, süte 2 TL’lik indirim çalışmaları olduğunu da açıkladı.

Kuzey- güney süt farkı…

Adanın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan ‘süt fiyatı’ araştırması alım gücü farkını ortaya çıkardı.

Güneydeki asgari ücretle 756 litre süt alınabilirken, kuzeyde bu rakam 333 olarak hesaplandı.

Adanın güneyinde 870 Euro olan asgari ücretle, ortalama fiyatı 1.15 Euro olan litrelik sütten yaklaşık 756 adet alınabiliyor. Kuzeyde net 6 bin 90 TL’ye denk gelen asgari ücretle ise, raflarda 18.25 TL’ye çıkan litrelik sütten güneydekinin yarısından daha az, yaklaşık 333 litre alınabiliyor.

Hayvan Üreticileri: “Yemlere zam geldi, süt fiyatları da artırılmalı”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları sütün kuzeyde hayvancının elinden çok ucuza çıktığını söyledi, “Dünyanın en ucuz sütü bizim ürettiğimiz süttür” ifadelerini kullandı. İmalatçıya satılan sütün litresi Almanya’da 55 Cent, Macaristan’da 40 Cent, Güneyde 63 Cent iken Kıbrıs’ın kuzeyinde 35 Cent olduğunu belirten Naimoğulları, “biz ürettiğimiz sütün Litresini 6 TL’ye imalatçıya veriyoruz, fabrikada işleniyor, masrafları ekleniyor, 15 TL’ye markette satılıyor” dedi. Naimoğulları, başta yemler olmak üzere birçok gidere zam geldiği için süt fiyatlarının da artması gerektiğini savundu.

Koop Süt: “Her şeyin fiyatı yükseldi, sütün bu ücrete satılması kaçınılmaz”

Koop Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen ise elektrikten gazyağına birçok şeye zam geldiğini, buna döviz yüzünden sürekli artan ambalaj fiyatları da eklenince süt fiyatlarının bu noktada olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Üreticiden sütün litresini 6 TL’ye aldıklarını söyleyen Erişmen, tüm maliyetler eklenince imalatçıdan markete verilen sütün yaklaşık 12,40 TL’ye denk geldiğini aktardı.

Atun: “Görevimiz sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini teşvik etmek veya ucuzlatmak değildir”

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