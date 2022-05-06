SÜTEK: “Süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10’u ödendi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinden geriye kalan yüzde 10’luk kısmının bugün ödendiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 1 - 15 Mart 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 804 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10'u için 3 milyon 804 bin 269 TL 44 kuruşun bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.