Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'unu bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, "16 - 30 Nisan 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 869 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'u (13,395,992.73 TL) 17 Haziran 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır." denildi.