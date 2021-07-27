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Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödeneceğini bildirdi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödeneceğini bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Haziran 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 841 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü olan 21,296,137.98 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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