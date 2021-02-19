Süt bedelleri ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Aralık 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, “16 - 31 Aralık 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 631 üretici için toplam 19,843,461.44 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi.