Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 -15 Eylül devresinin geriye kalan yüzde 30'luk kısmını ve 16 - 30 Eylül devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 60'ını bugün ödüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 733 üretici için toplam 16 milyon 168 bin 969.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'luk (4 milyon 850 bin 690.94 TL) kısmı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Açıklamada, 16 - 30 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16 milyon 571 bin 902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin yüzde 60’ının bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldığı bildirildi.