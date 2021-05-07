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Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), üreticilerin süt bedellerinin bugün banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), üreticilerin süt bedellerinin bugün banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, 1 - 15 Mart devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sinin bugün ödendiği duyuruldu. 

Buna göre, 1 - 15 Mart  döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50'lik (11,411,675.32 TL) kısmı ile kuruma 6 - 31 Mart döneminde süt veren 851 üretici için çiğ süt bedellerin yüzde 50'lik (12,561,432.76 TL) kısmı üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı. 

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