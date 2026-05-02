Sürüş ehliyetlerine zam

UBP-DP-YDP Hükümeti, araç ruhsatı, kayıt işlemleri ve sürüş ehliyetlerine yönelik harçları artırdı. Bakanlar Kurulu’nun kararı, 30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorlu araçlara uygulanan ruhsat harçları, yakıt türü ve araç ağırlığına göre yeniden belirlendi. Benzinli araçlardan alınan kilogram başı harçlar artırılırken, elektrikli ve hibrit araçlar için de yeni tarifeler devreye alındı.

Benzinli araçlarda kilogram başına harçlar 1.50–9 TL aralığından 2.09–12.50 TL’ye yükselirken, benzin dışı yakıt kullanan araçlarda bu rakamlar 3.02 TL ile 18.69 TL’ye kadar çıktı. Hibrit ve elektrikli araçlarda da benzer artışlar dikkat çekti.

Motosiklet kullanıcıları da zamdan nasibini aldı. 100 cc altı motosikletlerde harç 558 TL’ye yükselirken, 500 cc üzeri motosikletlerde bu rakam 2 bin 789 TL’ye çıktı. Elektrikli motosikletlerde de güç seviyesine bağlı olarak artış yapıldı.

Araç kayıt harçlarında da yukarı yönlü düzenlemeye gidildi. Özel araçlarda kayıt harcı oranı yakıt türüne göre yüzde 4 ile yüzde 6 arasında değişirken, ticari araçlarda oranlar yüzde 4 ve yüzde 5 olarak belirlendi.

Sürüş ehliyeti harçlarında da ciddi artışlar yapıldı. Ehliyet sınav ücretleri ve belge harçları yükselirken, 10 yıllık ehliyet ücreti yaklaşık 7 bin TL’ye çıktı. Geçici ve uluslararası ehliyet harçları ile kayıp belge ücretleri de zamlanan kalemler arasında yer aldı.

Öte yandan yurt dışına çıkacak araçlardan alınan harçlar da artırıldı. Özel araçlar için çıkış ücreti 1394 TL’ye, diğer araçlar için ise 697 TL’ye yükseldi.