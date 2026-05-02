"Boğaz Piknik Alanı, piknik alanını değil, çöplüğü andırıyor"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında yoğun ziyaretçi ağırlayan Boğaz Piknik Alanı’nda yaşanan çevre kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kendisine ulaşan görüntülerin bir piknik alanından çok çöplüğü andırdığını belirten Şenkul, ortaya çıkan tablonun hem vatandaşların çevreye duyarsızlığından hem de alanın yeterince denetlenmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Alanın mevcut durumunun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Şenkul, daha etkin bir yönetim modeli gerektiğine dikkat çekti. Daha önce Kantara Piknik Alanı’nın İskele Belediyesine devredilmesini örnek gösteren Şenkul, Boğaz Piknik Alanı’nın da Girne veya Dikmen Belediyesi'ne devredilmesi gerektiğini dile getirdi.

Girne Belediyesi olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını belirten Şenkul, alanın temiz ve düzenli tutulmasının yanı sıra spor alanları ve çocuk parklarıyla donatılabileceğini kaydetti. Ayrıca yaz aylarında gece pikniğine olanak sağlamak amacıyla aydınlatma çalışmalarının da yapılabileceğini ifade etti.

Kent merkezine uzak ve geniş alanların sıkı denetim olmadan mevcut kötü durumdan kurtulmasının mümkün olmadığını belirten Şenkul, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak devir taleplerini yineledi. Şenkul, Boğaz Piknik Alanı’nın hak ettiği değere kavuşması gerektiğini sözlerine ekledi.