"İşçi ölümleri münferit değil, yapısal bir sorunun sonucudur"

Gençlik Federasyonu İnsan Hakları Komisyonu, ülkede yaşanan işçi ölümlerinin münferit değil, yapısal bir sorunun sonucu olduğunu vurguladı.

Komisyon adına Koordinatör Enes Talha Saraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, emeğin yanı sıra insan onuru ve yaşam hakkının da savunulduğu bir gün olan 1 Mayıs’ın önemine dikkat çekildi. Açıklamada, mevcut tablonun “ihmal” ile açıklanamayacağı, bunun bir sistem sorunu hâline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, geçen hafta Dörtyol’da bir işçinin hayatını kaybettiği, kısa süre önce ise Bafra’da bir otel inşaatında bir işçinin ağır yaralandığı hatırlatılarak, bu olayların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yapısal zafiyetleri bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

İşçilerin hangi ülkede doğduğunun bir önemi olmadığına işaret edilen açıklamada, “Bu coğrafyada yaşanan her acı, bizim acımızdır. Emek, milliyetle sınırlanamayacak kadar ortak; ihmal ise sınır tanımayacak kadar yaygındır” denildi.

“İş kazası” ifadesinin çoğu zaman gerçeği perdelediği kaydedilen açıklamada, bu tür olayların büyük ölçüde önlenebilir olduğu; yetersiz denetim, eksik iş güvenliği önlemleri ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin bu sonuçlara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, işçilerin yaşam hakkının hem ulusal mevzuat hem de evrensel insan hakları normları kapsamında güvence altında olduğuna dikkat çekilerek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması veya etkin şekilde uygulanmamasının açık bir hak ihlali olduğu vurgulandı.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir tercih değil, ertelenemez bir yükümlülük olduğu belirtilen açıklamada, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi ve ihlallerin güvenli biçimde bildirilebileceği başvuru yollarının oluşturulmasının zorunlu olduğu kaydedildi.