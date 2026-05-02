Ev içi şiddetle mücadelede iş birliği güçleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ev sahipliğinde 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ‘Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı’ toplantısında, ev içi şiddetle mücadeleye yönelik önemli değerlendirmeler ve kararlar alındı. Toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılarak mevcut durum, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı, iş birliğinin ve birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.

Toplantıda; ev içi şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılması, kamuoyuna yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliklerinin genişletilmesi konularında ortak görüş birliğine varıldı.

Özellikle yabancı uyruklu şiddet mağdurlarının yaşadığı yapısal sorunlar, ağda yer alan meslek gruplarına yönelik eğitimlerin ve mevcut kurumsal mekanizmaların güncellenmesi gerekliliği ele alındı.

Tüm bu başlıklar çerçevesinde, ev içi şiddetle mücadelede etkin ve kapsayıcı bir yasal düzenlemenin ülkemiz açısından ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Sivil toplum örgütleri, bu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye hazır olduklarını bir kez daha vurgularken, somut ve belirleyici adımların artık yetkili makamlar tarafından atılması gerektiğini kamuoyuyla paylaştı.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) yetkilileri, ev içi şiddetle mücadelenin çok paydaşlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, tüm kurum ve kuruluşları bu mücadelede aktif rol almaya davet etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcisi Dr. Sinem Şığıt İkiz, ev içi şiddet mağdurları ile en çok karşılaşılan özellikle acil servislerde görevli hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik bilgi ve uygulama süreçlerini güçlendirmeye yönelik eğitimler düzenleme kararı aldıklarını belirtti.