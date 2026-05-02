275 sürücü rapor, 32 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde; bin 857 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 275 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 109 araç sürücüsü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi.

Rapor edilen diğer trafik suçları ise şöyle: "13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 86’sı diğer trafik suçları.