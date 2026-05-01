Ayla Çetinler’in cansız bedeni Maratasa Argı’nda tespit edildi

Lefke’de Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de sakin Ayla Çetinler’in kayıp olduğu yönünde ailesi tarafından 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında ihbarda bulunuldu.

Söz konusu ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, Çetinler’in cansız bedenini saat 18.30 sıralarında Lefke Venedik Surları mevkiinde, “Maratasa Argı” olarak bilinen beton su kanalı içerisinde tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.