Ayla Çetinler’in cansız bedeni Maratasa Argı’nda tespit edildi
Lefke’de kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ayla Çetinler, ihbardan yaklaşık bir saat sonra Venedik Surları bölgesindeki “Maratasa Argı” olarak bilinen beton su kanalında ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
A+A-
Lefke’de Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de sakin Ayla Çetinler’in kayıp olduğu yönünde ailesi tarafından 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında ihbarda bulunuldu.
Söz konusu ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, Çetinler’in cansız bedenini saat 18.30 sıralarında Lefke Venedik Surları mevkiinde, “Maratasa Argı” olarak bilinen beton su kanalı içerisinde tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler : lefke, Ani ölüm, Ayla Çetinler, Maratasa Argı