Demirhan’da 41 yaşındaki scooter sürücüsü ağır yaralandı

Demirhan’da yol üzerindeki hız kasisini geçtikten sonra scooterin kontrolünü kaybederek yol içerisine düşen 41 yaşındaki scooter sürücüsü Hüseyin Yumuşak, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında, Demirhan’da Mustafa Kemal Kıbrıslı Sokak üzerinde meydana geldi.

Hüseyin Yumuşak, yönetimindeki elektrikli scooter ile batıya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan hız kasisini geçtikten sonra scooterin kontrolünü kaybederek yol içerisine düştü.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Hüseyin Yumuşak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.