Sürüş ehliyeti müfettişine rüşvet teklif etti, tutuklandı
Gazimağusa’da sürüş ehliyeti müfettişine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
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Gazimağusa’da sürüş ehliyeti müfettişine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre dün, Gazimağusa’da, kamyon sürüş ehliyeti sınavına giren M.K.H.B.(E-40)), sınav esnasında sürüş ehliyeti müfettişine, yardımcı olması için 400 euro rüşvet teklif ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, konu para emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.
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