‘Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim’

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” vaadini de içeren, örgütün silah bırakması ve lağvedilmesi çağrısının ilk somut adımı PKK liderine 43 ay sonra ilk kez görüş izni verilmesi oldu.

Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı.

Ömer Öcalan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz.”

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim'. Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Öcalan ziyaretinin ardından önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Öcalan, 1999 yılında yakalanmış ve önce idama, ardından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Halen İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor.

PKK, Türkiye, ABD ve İngiltere de dahil çeşitli ülkelerin terörist örgüt listesinde yer alıyor.

Devlet Bahçeli 22 Ekim'de yaptığı açıklamada "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu 24 Ekim'de yayımladığı yazılı açıklamada görüşmeyi doğruladı.

Bundan önceki son aile görüşünün 3 Mart 2020'de gerçekleştiğini hatırlatan avukatlar "Bu ziyaret, öncekiler gibi tek ve sınırlı tutulmamalı, sürekliliği sağlanmalıdır" dedi.

Açıklamada "Yine süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahip olan Sn. Öcalan ile düzenli görüşmelerin yapılması, Türkiye’deki ve Bölgedeki siyasal ve toplumsal sorunların diyalog, barış ve demokratik uzlaşı temelinde çözümünün önünü açacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar, 7 Ağustos 2019'dan bu yana izin verilmeyen avukat görüşlerinin de başlatılması için çağrıda bulundu.

Demirtaş'tan Öcalan mesajı

Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Ekim'de Ankara'daki TUSAŞ saldırısının ardından soyal medyada yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer [PKK lideri Abdullah] Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."