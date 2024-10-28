"Süreç en başından incelenmeli, kapsamlı bir idari soruşturma yapılmalı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan skandalın ardından ortak bir açıklama yaparak, "Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir" dedi.

Olayın polis tarafından yeterli olamayacağını belirten örgütler, idari soruşturmanın da gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi, tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Açıklama şöyle:

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerle ilgili iddiaların ciddiyetle ele alınarak, ivedilikle soruşturulması, aydınlatılması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir.

Olayın sadece polis tarafından soruşturulması yeterli olmayıp aynı zamanda kapsamlı idari soruşturma da yürütülmesi gereklidir.

Yaşandığı iddia edilen olayla ilgili süreç en baştan incelenmeli, alkolün eczaneden talep şekli, yöntemin güvenirliği, temin süreci, yoğun bakım ünitesinin ilaç ve tıbbi malzeme depolama sistemi, hasta güvenliği esasları, çalışan sayısı yeterliliği, hizmet içi eğitim ve denetim süreçleri, Sağlık Bakanlığı ve idari amirlerin düzenleyici ve denetleyici yönden sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

Görevi yaşatmak olan biz hekimler yaşananlar karşısında son derece üzgünüz. Olayın aydınlatılması, ihmal veya kusuru olanların belirlenmesi ve gerekli yasal süreçlerin başlatılması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte yetkililerle işbirliğine hazır olduğumuzu ve tüm hekimler olarak Yenidoğan Ünitesinde özveri ile çalışan yenidoğan uzman hekimlerimizin yanlarında olduğumuzu, tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine başsağlığı diler, tedavisi devam eden bebeklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu"