Sürdürülebilir tarım için uzmanlar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde buluşuyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 25-27 Nisan tarihleri arasında 4. Uluslararası Sürdürülebilir Ekolojik Tarım Konferansı'na (4th ICSEA) ev sahipliği yapacak. Tarım ve çevre bilimleri alanında önemli bir bilimsel platform sunmayı amaçlayan konferans, sürdürülebilir ve çevre dostu tarım çözümlerini küresel düzeyde tartışmaya açacak.

Türkiye, Moğolistan, Pakistan, Endonezya ve Özbekistan’dan üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çağdaş tarım uygulamaları, biyolojik çeşitlilik, su ve toprak yönetimi, biyoteknoloji ve tarım ekonomisi gibi konular ele alınacak.

UKÜ’nün ev sahipliği yapacağı konferans, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar birçok paydaşı bir araya getirerek bilimsel iş birliklerini teşvik edecek. Etkinlik, yerel firmalardan Biren Tarım ve Güngör Tarım’ın da desteğini alıyor.

Konferansa ilişkin UKÜ Haber Ajansı’na demeç veren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman, sürdürülebilirliğin her alandaki önemine vurgu yaparak “Kaynaklar artık oldukça sınırlı, kısıtlı ve insan nüfusunun yoğunlaşması bir ekolojik dengesizliğe sebep oluyor” şeklinde konuştu. Tarım alanlarının genişlemediğine, bilakis her geçen gün daha da daraldığına değinen Erayman, “O nedenle biz birim alandan en yüksek verimi alacak, en düşük girdiler ile en yüksek kalitedeki tarım ürünlerini alacak yöntem ve sistemler üzerinde yoğunlaşmalıyız” ifadelerini kullandı. Erayman, Uluslararası Sürdürülebilir Ekolojik Tarım Kongresi’nin bunun için önemli bir fırsat olduğunun altını çizerken, “Hem üniversitemizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından da son derece önemli bir toplantı olacak” dedi. Erayman, UKÜ’nün bu alanda bilimsel aktivitelere çok önemli bir katkı sunacağının da altını çizdi.