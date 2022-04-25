Sucuoğlu: 'Kabineyi sunmak için Tatar’dan randevu bekliyorum'

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, üçlü koalisyon hükümetinin listesini sunma için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan randevu istediğini açıkladı. Tatar'ın müsteşarı ile konuştuğunu söyleyen Sucuoğlu, henüz randevu için saat verilmediğini belirtti.

Kanal SİM'e konuşan Sucuoğlu, 'DP'nin hükümete girmekten vaz geçtiği' yönündeki iddiaları da yalanladı. Konuya ilişkin soruya karşılık Sucuoğlu "Şu an için bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Siyasi kulislerde 'DP'nin hükümete girmeyeceği ve Faiz Sucuoğlu'nun hükümeti kuramayacağı' yönünde bazı iddialar dolanıyor.

"Böyle bir sıkıntı yok" diyen Faiz Sucuoğlu, 'kabine listesi' ile ilgili soruya karşılık da "Açıklanınca göreceğiz" demekle yetindi.