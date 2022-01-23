Sucuoğlu: “İyi bir ekiple bu yolu yürüyeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçimlerden başarıyla çıkan UBP’nin daha da güçlendiğini belirterek, kısa sürede ekonomiyi düzeltecek, halkın refahını yükseltecek adımları atacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, UBP Genel Merkezi’nde partililere seslendi. Zorlu bir süreçten geçip seçime girdiklerini anlatan Sucuoğlu, “1974’ten bugüne yaşanan belki de en büyük ekonomik kriz, pandemi, sene sonu, bütçe sıkıntısı, 62 günlük hükümet, elektrik kesintileri ve seçim” ifadelerini kullandı.

Seçim başarısının örgütsel çalışmaya dayandığını ifade eden Sucuoğlu, bu süreçte ciddi bir zemin oluştuğunu, sonra aday adayları seçiminin yapıldığını, bunlar sayesinde “damlaya damlaya gölü oluşturduklarını” vurguladı.

“Bizimle direkt etkisi olmayan bir elektrik kesintisi yaşadık, vatandaşlarımız isyan noktasına geldi ama bunlara rağmen halkımız bize güvendi ve halkın teveccühüyle bugüne geldik” diyen Sucuoğlu, şu an 24-25 milletvekili ile gidip geldiklerini, karmalarda ciddi destek olduğunu, sürpriz çıkıp 26 da olabileceğini ifade etti.

Bu sözleri alkış alan Sucuoğlu, UBP’nin daha da güçlendiğine işaret etti.

Sucuoğlu, partililere; “Önümüzdeki süreç çok zorlu bir süreç olacak, daha fazla desteğinizi hissetmek isteyeceğiz. Ekonomik adımlar reformlar önümüzdeki 10 yılın yol haritasını çizeceğiz. Yüzde 41’lik oyun gereğini yapacağız. UBP zor dönemlerin partisi oldu, tecrübe ve bilgi ile bu taşın altından kalkacağız. Zor olacak ama mücadeleyi seven, KKTC’ye inanan, TC ile her konuda birlikte hareket eden bir partiyiz. Daha da UBPyi büyüterek güçlendirerek çıkacağız. Yılmak yok sabır mücadele ile hedefe yürümek bizlerin işi” ifadelerini kullandı.

10 AYDA EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Sucuoğlu, kısa bir sürede, tahmini 10 ay içinde ekonomik dönüşümü sağlamaya başlayacaklarını ve halkın refahını kısmen sağlayacaklarını söyledi.

Önlerindeki 5 yıllık dönemde bu başarıyı yakalamak için çalışacaklarını ifade eden Sucuoğlu, bunun için Meclis’te iki güçlü parti olması gerektiğini, bunun dünyada böyle olduğunu, ülkede de bunun oturmaya başladığını işaret etti.

Seçim sisteminde “baraj ve karma oy” anlamında seçim sonrası adımlar atılması gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, “Ülkede istikrara ihtiyaç var, siyasi ekonomik sosyal istikrara ihtiyaç var. Siyasi istikrarı sağlamak gerekiyor” dedi.

Seçim hazırlıkları süresince her yerde olan gençlerin kendisini çok mutlu ettiğini, her ilçedeki gençlere teşekkür eden Sucuoğlu, UBP’nin hep “genci yok” gibi anıldığını ama sessiz olan gençliğin bu süreçte kazanıldığını kaydetti.

“TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK”

Tüzük değişikliği çalışmalarının bir süre sonra başlayacağını ifade eden Sucuoğlu, kadınların parti için önemine işaret etti, “Kadınlarımız olmazsa olmazımız… Güç olarak hep yanımızda olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Üyelerinin, 17 bin üyenin desteğini, gücünü 6 ilçede de hissettiklerini ifade eden Sucuoğlu, “Biz eğer güçlüysek sizlerin sayesinde güçlüyüz. UBP’nin öyle bir güçlü tabanı var ki taş kadar güçlü bir şekilde partiyi tavanı taşıdı taşımaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“YARIN GÖVDE GÖSTERİSİ”

Sucuoğlu, yarın büyük kutlamayı daha erken saatte yapacaklarını, tüm vekil ve adaylarla birlikte saat 18.00-19.00 civarında meydanda “Gövde gösterisi” yapacaklarını söyledi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti. (tak)

23.00 UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, karma oylarla birlikte UBP’nin 25 vekille Meclis’e gireceğini söyledi, partiye 3-4 vekilin katıldığını belirtti.

Sucuoğlu, önlerinde zor bir dönem olduğunu ifade ederek, “ İyi bir ekiple bu yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Her konuda Türkiye ile iyi ilişki içerisinde olacaklarını dile getiren Sucuoğlu, 8-10 ay içerisinde halka ekonomik dönüşümü hissettireceklerini de savundu.

“Arada küçük partiler var, daha da aşağıya düşseler iyi olacak”

Diğer siyasi partilerin aldığı gayrı resmi sonuçları ilginç bir şekilde yorumlayan Sucuoğlu, “Bizde dengede bozulduydu. Şimdi bir tarafta güçlü sağ parti UBP, muhalefeti temsil eden de CTP. Arada da küçük partiler. Bu daha da aşağıya düşse daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

22.55 Gayrı resmi sonuçların ortaya çıkmasının ardından UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, saat 23.00 sıralarında Sarayönü’ndeki parti binasına geldi.

Sucuoğlu, alana girişte partililerle kucaklaştı, tebrik kabul etti.

20.00 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçim sonuçlarını ailesi ile birlikte evinde takip ediyor.

Sucuoğlu’nun, resmi olmayan sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada her seçim dönemi vatandaşların yoğun bir şekilde toplanıp seçim sonuçlarını izlediği Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda, havanın soğuk olması ve Covid salgını dolayısıyla sessizlik hakim…

18.08 Sandıkların kapanmasıyla UBP'deki bekleyiş de hareketlendi. Çok sayıda partili Sarayönü'ndeki binaya gelmeye başlarken, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun henüz partiye gelmediği dikkat çekti.

Sarayönü Meydanı’nda seçim hareketliliği yaşanıyor.

UBP, seçim sonuçlarını Sarayönü Meydanı’ndaki parti binasından takip edecek.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Polis, Ledra Palace ışıklarından Surlariçi’ne giren ana girişleri trafiğe kapattı.

Bölgede seçim sonuçlarını çok sayıda basın mensubu canlı yayın araçlarıyla takip ediyor.

Seçim sonuçları için BRT tarafından sinevizyon sistemi kurdu.