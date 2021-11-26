"Sucuoğlu'nun imzaladığı plan Birleşik Kurul'da onaylanan plan değil, buna göre işlem yapmak suçtur…"

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanan “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı olmadığını açıkladı. Birlik, “bu nedenle imzalanan planın geçerli olmadığını buna göre işlem yapmanın suç sayılacağını” vurguladı.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, sert bir dille Sucuoğlu Hükümeti’ni eleştirdi, yeni hükümetin İmar Planı süreciyle ilgili olarak “uyarılara aldırmayarak hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel / zümresel çıkardan yana taraf olmayı tercih ettiğini” belirtti.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden yapılan açıklamada Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı sürecine dikkat çekilerek “ UBP Kurultay süreci ile başlayıp seçim yasaklarına bir kaç gün kala kurgusu tamamlanan, yazanı ve oynayanları belli olan bu hukuksuz planın imzalanması için ihtiyaç duyulan algıyı yaratma operasyonu önemli bir iş başarılmış havası ile sonuçlandırılmıştır” denildi.

denildi. “KTMMOB ve bağlı odalarımızın yazılı talebine rağmen imar planı paylaşılmamış, görüşümüz dahi sorulmamışken; Başbakan Sucuoğlu’nun imza töreninde kameralara bakarak ‘ilgili paydaşlarla görüşüldü’ açıklamasını tam anlamıyla “Halkın Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylemek” olarak tanımlıyoruz!”

“Yapılan istişarelerde KTMMOB ve bağlı odalarla görüşülmediği gibi diğer meslek örgütleri, çevre örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölge insiyatifleri ile de görüşülmediği tespit edilmiştir”

KTMMOB'a göre İmar Planı ile neler olacak?

“Sucuoğlu için küçük sorunlar; hukuksuzluk, ranta hizmet, kentlerin peşkeşi, nitelikli tarım arazilerinin üretimden koparılması, su, elektrik, internet, kanalizasyon, trafik gibi altyapı yetersizlikleri, taşkın riski içinde yapılmış ve koruma altına alınan kaçak yapılaşmalar, çevre talanı, ormanlarımızın katledilmesi, sosyal ve hizmet alanlarının yetersizliği, bölgedeki nufüs projeksiyonunun 500,000 mertebesine çıkarılarak 2041 nufüs tahminin 4 katı fazlası imar açılması ile öngörülerden uzaklaşılması, dağınık yapılaşma gibi birkaç yıl içerisinde yaşam kalitesi düşük ve yönetilemez kentlerdeki kaos olarak özetlenebilir”

Odadan yapılan açıklamaya göre; “Resmi gazetede yayınlanan İmar Planı ve haritaların 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı değil”… “Birleşik Kurulda onaylanan planın içeriği değiştirildiğinden Sucuoğlu Hükümeti’nin ve temsil ettiği geleneğin yeni bir hukuksuzluğa daha imza attığını, ‘Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ‘ geçerliliği olmadığını ve işlem yapılmasının suç olacağını kamuoyunun bilgisine getiririz”

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Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanan “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı olmadığını açıkladı. Birlik, bu nedenle imzalanan planın geçerli olmadığını buna göre işlem yapmanın suç sayılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, sert bir dille Sucuoğlu Hükümeti’ni eleştirdi, yeni hükümetin uyarılara aldırmayarak “hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel / zümresel çıkardan yana taraf olmayı tercih ettiğini” belirtti.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden yapılan açıklamada Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı sürecine dikkat çekilerek “UBP Kurultay süreci ile başlayıp seçim yasaklarına bir kaç gün kala kurgusu tamamlanan, yazanı ve oynayanları belli olan bu hukuksuz planın imzalanması için ihtiyaç duyulan algıyı yaratma operasyonu önemli bir iş başarılmış havası ile sonuçlandırılmıştır” denildi.

Açıklamada “KTMMOB ve bağlı odalarımızın yazılı talebine rağmen imar planı paylaşılmamış, görüşümüz dahi sorulmamışken; Başbakan Sucuoğlu’nun imza töreninde kameralara bakarak “ilgili paydaşlarla görüşüldü” açıklamasını tam anlamıyla “Halkın Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylemek” olarak tanımlıyoruz!” ifadeleri öne çıktı.

İşte açıklama:

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

“Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” olarak bilinen GİYİP’in hukuksuz bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla yapıldığı ve paylaşılmaktan imtina edilen bir plan olduğu herkes tarafından bilmektedir.

Son olarak 17.11.2021 tarihinde Başbakanlığa gönderilen yazı ile yeni kurulan Sucuoğlu Hükümeti’ni bilimden, çevreden, kamu yararından, katılımcılıktan, adalet ve eşitlik ilkelerinden taraf olmaya davet edip uyardığımız halde tam ters bir tercihle; hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel / zümresel çıkardan yana taraf olmayı tercih ettiklerini dün itibariyle bir kez gördük.

UBP Kurultay süreci ile başlayıp seçim yasaklarına bir kaç gün kala kurgusu tamamlanan, yazanı ve oynayanları belli olan bu hukuksuz planın imzalanması için ihtiyaç duyulan algıyı yaratma operasyonu önemli bir iş başarılmış havası ile sonuçlandırılmıştır.

KTMMOB ve bağlı odalarımızın yazılı talebine rağmen imar planı paylaşılmamış, görüşümüz dahi sorulmamışken; Başbakan Sucuoğlu’nun imza töreninde kameralara bakarak “ilgili paydaşlarla görüşüldü” açıklamasını tam anlamıyla “Halkın Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylemek” olarak tanımlıyoruz!

Yapılan istişarelerde KTMMOB ve bağlı odalarla görüşülmediği gibi diğer meslek örgütleri, çevre örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölge insiyatifleri ile de görüşülmediği tespit edilmiştir.

Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamasında “ufak da olsa şikayetler var” diye tanımladığı ülkenin geleceği için büyük Sucuoğlu için küçük sorunlar; hukuksuzluk, ranta hizmet, kentlerin peşkeşi, nitelikli tarım arazilerinin üretimden koparılması, su, elektrik, internet, kanalizasyon, trafik gibi altyapı yetersizlikleri, taşkın riski içinde yapılmış ve koruma altına alınan kaçak yapılaşmalar, çevre talanı, ormanlarımızın katledilmesi, sosyal ve hizmet alanlarının yetersizliği, bölgedeki nufüs projeksiyonunun 500,000 mertebesine çıkarılarak 2041 nufüs tahminin 4 katı fazlası imar açılması ile öngörülerden uzaklaşılması, dağınık yapılaşma gibi birkaç yıl içerisinde yaşam kalitesi düşük ve yönetilemez kentlerdeki kaos olarak özetlenebilir.

Resmi gazetede yayınlanan İmar Planı ve haritaları, resmi gazetede yazıldığı gibi 55/1989 Sayılı İmar Yasasının 7'inci maddesi altında hazırlanan ve 14'üncü maddesi ile 15'inci maddesi uyarınca 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı olmadığından ve içeriği değiştirildiğinden Sucuoğlu Hükümeti’nin ve temsil ettiği geleneğin yeni bir hukuksuzluğa daha imza attığını, “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” geçerliliği olmadığını ve işlem yapılmasının suç olacağını kamuoyunun bilgisine getiririz.

KTMMOB YÖNETİM KURULU