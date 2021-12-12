Sucuoğlu doğruladı: Sennaroğlu ve Gündüz liste dışı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak seçimleri için UBP’de dün yapılan milletvekilliği adaylık sıralamasında UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu ile Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün liste dışında kaldığını YENİDÜZEN’e doğruladı.

Sucuoğlu, her iki ismin de seçilemediğini belirterek, sayımın saat 02.00 sıralarında tamamlandığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere seçimde 81 aday adayı yarışmıştı.