Sucuoğlu: Bekleyelim, görelim, değerlendireceğiz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP’nin aldığı sine-i millet kararının Genel Kurul onayı aşamasında nasıl bir yol izleyeceklerine Meclis Grubu toplantısında karar vereceklerini söyledi, net bilgi paylaşmadı.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Sucuoğlu, “Şu an için net bir şey yok. Bekleyelim görelim. Grup toplantısında değerlendireceğiz” dedi.