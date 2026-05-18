“Gözünüzü kırpmadan ayrıcalık sağladınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, muhaceret affı yasa tasarıyla ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

CTP Milletvekili Talat, muhaceret affının, nüfus politikasından kayıt sistemine, yükseköğretim politikasından çalışma hayatına ve kamu güvenliğine kadar çok geniş bir alanı kapsayan bir mevzu olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a bazı sorular yönelten Talat, “e-Devlet kurumumuzda son durum nedir? Milletvekilleri olarak teşkilat yasasını bizim oluşturduğumuz bir durumdur. Kamu ortak veri merkezindeki işletim sistemlerine erişim yetkisi dahi yok” dedi.

Talat, hükümetin yaptığı protokol kapsamında e-Devlet’i TÜRKSAT’ın işleteceğini hatırlattı; TÜRKSAT’ın ilgili sistemlere erişime izin vermediğine vurgu yaptı. Bu konuda önceden uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Talat, “Biz size böyle olacağını söylediydik fakat dinlemediniz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili, üniversitelerin, öğrencilerin deport edildiğinde kendileriyle bilgi paylaşılmadığını söylediği örneğini paylaşan Talat, “Maalesef bir eşgüdüm yok. Muhaceret affıyla ilgili bir veri çalışması yapıldı mı? Bence yapmadınız. Size sormamıza rağmen bilgi alamıyoruz” diye konuştu.

Talat, “Devlet olmamanın yerine getirmediğiniz gerçeğinin tokat gibi yüzümüze çarptığı bir mesele yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Deport işlemleri sırasında kamusal kaynaklardan harcanan miktarla ilgili verilerden de bahseden Talat, “2025 yılında deport edilecek olanların kaldıkları yerlere ödenen masraf 48 milyon 914 bin TL. Biletleme masrafı ise 22 milyon 480 bin TL. 2026 yılının ilk çeyreğinde konaklama için 17 milyon 890 TL, 11 milyon 891 TL ilse biletlemeye harcanmış” dedi.

Talat, 2025 yılında 374 kişinin çalışma hayatından, 470 kişinin ise öğrenci statüsünden kaçağa düştüğünü vurgu yaptı; “Bu konuda üniversitelerin sorumluluk alması gerektiği konusunda hemfikir olmamıza rağmen bir adım atılmıyor” ifadelerini kullandı.

İnsanların ‘ücretsiz af ne zaman çıkacak’ diyerek yetkili yerleri aradığına dikkat çeken Talat, “İnsanları affa o kadar bir alıştırdınız ki ücretsiz affı sormaya başladılar” diye konuştu.

Talat, hükümetin geçen hafta 95 kişiyi istisnai yurttaş yaptığını, bunların arasında eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’in de olduğuna vurgu yaptı. Metiner’in yurttaşlık gerekçesine işaret eden Talat, “Sunulan gerekçe yurttaşlık için makul mu” açıklamasında bulundu.

Metiner’in ‘yurttaşlık almasına tepki gösterilmesini anlamadığı’ yönündeki açıklamasına değinen Talat, “Metiner’i bu ülkede yıllardır yaşayan ve yurttaşlık konusunda bürokratik engellerle karşılaşan insanlarla görüştürmek istiyorum” dedi.

Talat, hükümetin Mehmet Metiner’e gözünü kırpmadan ayrıcalık sağladığına vurgu yaparak, “Yurttaşlık politikasıyla alakalı durumunuz bu” ifadelerini kullandı.