Strazburg’ta açık Pazar fiyatlarını merak edenlere

Serhat İncirli – Strazburg

Fransız mutfağı çok ünlü!

Dünya’nın bütün mutfakları çok güzel aslında, ünlü olmaya anlam veremiyorum!

Tat almak, zevkle alakalı ama parayla bağlantılıdır tabii ki!

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Avrupa Parlamentosu’nu takip edeceğiz diye üç buçuk gün için geldiğimiz Fransa’nın Strazburg kentinde, yolum bir mahalle pazarına da düştü…

Taze sebze, meyve, et, sakatat gibi ürünler satılıyordu…

“Piyasadan daha ucuz” dedi sorduğum bir satıcı…

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Vatandaş sıraya girip alışveriş yapıyor, bağırma çağırma yok ve hijyen çok açık bir şekilde “özenle” korunuyor…

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Satış tezgahlarının çoğunluğu, “karavan” veya “araçla çekilebilen troli”den oluşuyor…

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Bazı fiyatlar aldım, ilginizi çeker diye…

Mesela tavşan!

Tavşan’ın kalçası, omzu hatta kellesi ayrı ayrı da satılıyor…

Kilosu 16 – 18 euro civarında…

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Tavuğun kilosu 12 – 15 euro bandında…

Kötü limonun kilosu 6.90 euro, iyisi ve dirisi 8 euro…

Portakal 3 euro ile 4,90 arasında gidip geliyor…

Zeytin mi?

Cinsine, rengine göre 12 eurodan başlıyor, 25’e kadar uzanabiliyor…

Kilosu!

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Domatesin kilosu 4,90…

Ve hazır olun, bizim ağaçta bıraktığımız harnuptan üretilen pekmez, 25 cl’lik küçücük şişede 7.90 euro…

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Kiwinin tanesi 1 euro civarında…

Muzun kilosu 2,20 euro…

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Mantar bana çok pahalı geldi…

Cinsine göre fiyatlar değişiyor…

Kilosu 30 euro olan da var 8 euro olan da…

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Ve bazı fiyatlar…

Armutun kilosu 5 euro…

Üzümün fiyatı da o civarda…

Kabağın kilosu 4 euro…

Patlıcanın kilosu 5 euro…

Havuç da aynı fiyat bölgesinde seyrediyor…

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Somonun kilosu 30 euro…