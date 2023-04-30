Stenograflar hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen Töre'den 1 Mayıs mesajı

Eylem haklarını kullanan Meclis çalışanları hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma açılmasını talep eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, yine aynı çalışanların "mutluluğunun kendileri için gündem maddesi” olduğunu söyleyerek “her zaman yanlarındayız” dedi, 1 Mayıs işçi bayramlarını kutladı.

Töre, kamuoyuna “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak yansıyan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi nedeniyle ‘görev yerlerini izinsiz ve özürsüz terk ettikleri, yasama faaliyetlerinin yerine getirilmesine engel olunduğu’ gerekçesiyle Meclis stenograflarına soruşturma açılmasını talep etmişti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Meclis stenograflarına açılan soruşturmayla ilgili “faşizm hortladı” değerlendirmesinde bulunmuş, “Eylemliliğin devam ettiği sürede stenografların ek mesai kalmayacağını Meclis Başkanlığı’na bildirilmiştik. Eylem yapılan bir dönemde soruşturma başlatılamaz” demişti.

Zorlu Töre, “1 Mayıs mesajında” şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde ve dünyada, alın teri ve emeğiyle geçinen tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum. Ülkemizin kalkınmasına katkı koyan, üretim ve ekonomik hayatımızı ayakta tutan işçi ve emekçilerimize teşekkür ediyorum.

Onların refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır.

Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan 1 Mayıs, emekçi kardeşlerimizin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir.

Aslında hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz.

İşçiye alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.

Başta Meclis çalışanlarımız olmak üzere, tüm emek verenlerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlarım.”