Stelyos Panayi Hronia’nın  ölüm sebebi: "kalp krizi"

Dipkarpaz’da sakin Stelyos Panayi Hronia’nın 60 yaşındaki (E) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre Stelyos Panayi Hronia (E-60) 19 Aralık’ta ikametgahında ölü bulunmuştu.

Yedidalga'da uyuşturucu madde tasarrufu

Dün saat 20.30 sıralarında Yedidalga’da, S.R.’nin(E-42) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile saksı içerisinde ekili hintkeneviri olduğuna inanılan bir kök bitki bulunarak emare olarak alındı. S.R tutuklandı.