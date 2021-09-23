St. Hilarion yandığıyla kaldı

3 Mart 2021’de yıldırım düşmesi sonucu yanan St. Hilarion Kalesi’nin kafeterya bölümü halen yenilenmedi. Yenileme için gerekli bütçenin hazır olduğu, ancak projedeki bazı aksaklıklardan dolayı Maliye’den çıkamadığı öğrenildi.

Kafeterya işletmecisi Mustafa Gürsel: “Yenileme çalışmaları için yeterli bütçe olmadığını tahmin ediyorum… 2022’ye kalabilir”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced: “Projedeki bazı pürüzleri düzenlemeye çalışıyoruz. Bütçe gelir gelmez çalışmalar başlayacak”

Maliye: “Bütçe hazır ancak projedeki düzenlemeler yapılmadan vermemiz mümkün değil”

Derya ULUBATLI

Yıldırım düşmesi sonucu yanan St. Hilarion Kalesi’nin kafeterya bölümü, olayın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen halen yenilenmedi.

3 Mart 2021’de meydana gelen olayda Kale’ye bağlı kafeterya bölümü tamamen yanmış, Kale’nin ise zarar görmediği belirtilmişti. Kış Turizmi için adaya turistlerin gelmeye başladığı bu dönemde, adanın önemli turistik yerlerinden olan St. Hilarion Kalesi’nin ‘yenileme’ çalışmaları yeniden gündeme geldi. YENİDÜZEN konuyla ilgili taraflara ulaştı, çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu.

Kafeterya işletmecisi Mustafa Gürsel, yangın sonrası kafeterya enkazının kaldırıldığını ancak yenileme çalışmalarının henüz başlamadığını belirtti. Çalışmaların başlaması için yeterli bütçe olmadığına inandığını söyleyen Gürsel, “tahminim inşaatın 2022 yılına kalacağı yönündedir” dedi. Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced ise yeni yapılanma için projenin hazır olduğunu ancak proje için yapılması gereken bazı değişiklikler olduğu için maliyeden bütçeyi alamadıklarını kaydetti. Ced, maliyeden bütçe gelir gelmez yenileme çalışmalarının başlayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer, yanan alanların temizlenmesi ile ilgili bir bütçe verildiğini, bu alanların temizlendiği ancak projede bazı pürüzler olduğundan yenileme için gerekli bütçeyi veremediklerini aktardı. Bakım onarımla ilgili bütçenin hazır olduğunu da söyleyen yetkililer, “projede istenen düzenlemelerin yapılması için yaklaşık bir aydır bekliyoruz, düzenlemeler yapılmadan bütçeyi vermemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Bütçe eksikliğinden dolayı başlanmadığını düşünüyorum”

Kafeterya işletmecisi Mustafa Gürsel yangından hemen sonra Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin gelip enkazı kaldırdığını ancak yenilemenin henüz yapılmadığını söyledi. Bütçede yeterli ödenek olmadığı için tamirin yapılamadığını tahmin ettiğini dile getiren Gürsel şöyle devam etti: “Benim tahminim yeterli bütçe olmadığı için tamirin yapılamadığı yönündedir. Hem devletin hem de kültürel mirasla ilgilenen İki Toplumlu Teknik Komite’nin 2021 yılı bütçesi belli olduğu ve yangın olayı da bu bütçe belirlendikten sonra gerçekleştiği için henüz bu konuda bir adım atılamadı. Tahminim 2022 yılı için hazırlanacak yeni bütçede buranın yenilenmesi için gerekli adımların da atılacağı yönündedir”.

Şu an yenileme çalışmaları için beklemede olduğunu da söyleyen Gürsel, pandemiden dolayı zaten iş olmadığını ancak dün itibariyle yeni turist kafileleri gelmeye başladığı için kalenin bu şekilde kalmasının ziyaretçiler için olumsuz bir görüntü oluşturabileceğini ifade etti.

“Yangında kitaplarım, fotoğraflarım, anılarım yandı… Kalbim söküldü…”

Yangın sonrası Eski Eserler ve Müzeler Daire müdürünün kendisini arayıp konuyla ilgilendiğini de belirten Gürsel, maddi sıkıntıdan çok manevi kayıplar verdiğini dile getirdi. Gürsel şunları anlattı: “Yangının hemen ardından müdür beni arayarak konuyla ilgilendi, sözleşmem yenilendi, benden bu süreçte para istenmedi. Bu konuda memnunum ancak manevi olarak önemli şeyler kaybetti. Kafeterya içerisinde eski fotoğraflarım, kitaplarım, duvarlarda asılı olan bazı eserler, gazetecilik dönemimden kalan ciddi bir arşiv zarar gördü. Bu yangında benim kalbim söküldü. Verdiğim manevi kayıplar benim için önemliydi”.

“Maliyeden kaynak çıkar çıkmaz yenilemeye başlayacağız”

Yenileme projesinin hazırlandığını ve maliyeye de sunulduğunu belirten Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, ihaleye çıkmak için maliyeden gelecek kaynağı beklediklerini dile getirdi. Maliyenin projede birkaç değişiklik istediğini ve blokenin bu sebeple alınamadığını ifade eden Ced şöyle devam etti: “Yaklaşık 3 aydır bu bütçeyi bekliyoruz. Projede değiştirilmesi gereken ufak tefek şeyler oldu. Maliye ile onu kararlaştırmaya çalışıyoruz. Maliye projedeki bazı kalemlerin yerlerini değiştirmemizi talep etti. Kısacası, projemiz üç aydır hazır ancak bu gibi sıkıntılardan dolayı bütçeyi alamıyoruz. Alır almaz hemen yenileme çalışmalarına başlayacağız”.

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