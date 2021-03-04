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Kalenin görüntüleri yürek burktu

Kalenin görüntüleri yürek burktu

Sivil Savunma kalenin yangın sırasındaki görüntülerini paylaştı.

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Tarihi St Hilarion Kalesi’nin görüntüleri yürek burktu.  Dün akşam yıldırım düşmesi sonucu çıktığı düşünülen yangın itfaiye, askerler ve Sivil Savunma ekiplerinin saatler süren çabalarının ardından saat  20.00’ye doğru kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün akşam yaptığı açıklamada kaledeki kafeterya bölümünün, tamamen yandığını belirtmişti. Ataoğlu, bununla birlikte, alevlerin kafeterya dışındaki bölümlere sıçramasının önlendiğini ve tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını ifade etmişti.

Sivil Savunma kalenin yangın sırasındaki görüntülerini paylaştı.

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