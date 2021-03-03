St. Hilarion Kalesi'nde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı düşünülen yangında kale içerisinde bulunan büfe yandı.

Büfe işletmecisi eski gazeteci Mustafa Gürsel yangında büfenin yandığını söyledi. Mustafa Gürsel yangın sonucunda tarihi eserlerin de zarar gördüğünü ifade ederek "Büfede fotoğraf sergisi, çeşitli eserler vardı. Hepsi yandı" diye konuştu.

Polis şu açıklamayı yaptı:

Yangın Bugün saat 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi . Yangına polis itfaiye ve askeri personel müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraflar: Alp Galip - Çağdaş Öğüç