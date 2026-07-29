SPOT’tan sanatçılara çağrı

SPOT (Kaplumbağaları Koruma Derneği), deniz yaşamını sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen “Denize Hayat Ver” Misafir Sanatçı Programı için başvuruları almaya başladı.

Başvurular 16 Ağustos’a kadar devam edecek

SPOT’tan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında seçilecek sanatçı veya sanatçı kolektifi, Kuzey Kıbrıs'ın deniz yaşamı, balıkçılar ve yürütülen koruma çalışmalarından ilham alarak yeni eserler üretecek.

Sanatçı, sekiz ay süresince balıkçılar, bilim insanları, gönüllülerle bir araya gelecek; sanatsal pratiklerle halkın deniz yaşamı ile nasıl bir bağlantı kurduğunu tespit edip eserlerine yansıtacak.

Müzikten resme, seramikten fotoğrafa, performans sanatından oyun tasarımı ve grafiğe kadar farklı disiplinlerden sanatçı ve kolektiflerin başvurularına açık olan program kapsamında seçilecek projeye, üretim giderlerini karşılamak amacıyla 6 bin ABD doları destek sağlanacak.

Program süresince sanatçıya, SPOT'un yürüttüğü deniz koruma çalışmalarına sahada katılma, kaplumbağa yuvalama kumsallarında, balıkçı limanlarında ve teknelerde araştırmalara eşlik etme, yerel halkla birlikte çalışma, belirli dönemlerde konaklama ve tanıtım desteği de sunulacak.

Programa ilişkin başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye cyprusturtles.org/artist-residency adresinden ulaşılabiliyor.

‘Denize Hayat Ver’ Misafir Sanatçı Programı, Cambridge Conservation Initiative tarafından Arcadia ortaklığıyla yürütülen Endangered Landscapes & Seascapes Programme tarafından destekleniyor.