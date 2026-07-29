17 Ağustos tarihinden itibaren Mağusa’da harnup toplanabilecek
Gazimağusa Kaymakamlığı, Mağusa ilçesinde 17 Ağustos Pazartesi'nden itibaren harnup toplanabileceğini duyurdu.
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Gazimağusa Kaymakamlığı, Mağusa ilçesinde 17 Ağustos Pazartesi'nden itibaren harnup toplanabileceğini duyurdu.
Kaymakamlık’tan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harnup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
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Etiketler : Harnup, Gazimağusa Kaymakamlığı