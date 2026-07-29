UKÜ'den cankurtaran ekiplerine Temel İlk Yardım Eğitimi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM) iş birliğinde, Güçver Su Sporları Kulübü ve Mağusa sahil sınırlarında görev yapan cankurtaran ekiplerine yönelik Temel İlk Yardım Eğitimi düzenlendi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, 18 saat süren eğitim programında katılımcılara, teorik ve uygulamalı çalışmaların yanı sıra acil durumlara müdahale konusunda bilgi verildi.

Eğitim, UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Kadir Çekiç ile İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanı Elif İlkhan tarafından verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile T.C. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan programa 16 cankurtaran katıldı.

Program kapsamında; olay yeri değerlendirmesi, hasta ve yaralıya yaklaşım, temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı, hava yolu tıkanıklıklarına müdahale, kanamalar, travmalar, kırık ve çıkıklar, zehirlenmeler ile acil durumlarda uygulanması gereken ilk yardım uygulamaları ele alındı.

Uygulamalı eğitimlerde ise katılımcılar yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, kalp masajı, yabancı cisim tıkanıklıklarına müdahale, Rentek manevrası ve hasta taşıma teknikleri üzerine birebir uygulama yaptı. Başarılı olan katılımcılar ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.